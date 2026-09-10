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„Padá filda, něco si přej“. Rozhněvaní studenti se bouří proti chystaným změnám

Domácí
Stovky studentů Filozofické fakulty UK vyrazily na protestní pochod proti chystaným změnám. „Chceme vědět, jak bude naše studium vypadat. A hlavně chceme, aby s námi vedení FF komunikovalo. Máme pocit, že na studujících naší fakultě vůbec nezáleží,“ zaznělo na úvod shromáždění.
video: iDNES.cz
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