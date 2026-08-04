Rozhovor s Markem Ztraceným před pátečním koncertem na Letenské pláni
4. 8. 2026 16:00 Domácí
Přípravy na páteční koncert Marka Ztraceného jdou do finále. Na pražské Letenské pláni kdysi koncertoval například Michael Jackson nebo skupina Rolling Stones. Teď se toto ikonické místo připravuje na koncert českého interpreta a mělo by to být velkolepé.
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