Povídali jsme si s Marií Salomonovou, neurovědkyní, kterou Forbes zařadil do žebříčku třiceti talentovaných Čechů, kterým ještě nebylo 30 let a jako jednu z nejvlivnějších žen Česka. Marie vystudovala neurovědu na University of Nottingham ve Velké Británii. V Čechách saložila spolu s Terezou Růžičkovou organizaci Nevypusť duši, která pomáhá nejen mladým lidem vypořádat se s psychickým onemocněním. Nebuď mimo, můžeme v tom být spolu!

video: eMimino