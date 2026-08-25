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Mejdan, který dnes budeme žít, vy zaplatíte, říká podle Havla vláda lidem

Domácí
Před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, varuje šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to jedna z největších lumpáren této vlády,“ řekl Havel. Každý poslanec, který bude hlasovat pro přehlasování veta prezidenta Petra Pavla, páchá podle něj zlo na budoucích generacích.
video: PSPČR
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