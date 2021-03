VIDEO: Rozšiřujeme testování na všechny pracovníky úřadů do 50 zaměstnanců, oznámil Havlíček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rozšiřujeme testování na všechny pracovníky úřadů do 50 zaměstnanců, oznámil Havlíček

Vláda rozhodla i o zavedení povinnosti pro úřady a veřejné instituce do 50 zaměstnanců. Už v pondělí vláda rozhodla o povinném testování pro firmy od 10 do 49 zaměstnanců, první kolo testování musejí dokončit do 26. března.

video: ČTK