Otevřou se venkovní bazény a od června budou zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy

Nově budou mít od června lidé za měsíc nárok na dva PCR testy plus na čtyři testy antigenní. Po jednání vlády to sdělili ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Od 31. května se bez omezení otevřou zoo a botanické zahrady a mohly by se také rozběhnout amatérské sportovní soutěže.

video: ČTK