ŘSD plánuje na sinici 38 řadu oprav
24. 2. 2026 8:40 Domácí
Kdo se v letošní sezoně chystá cestovat po silnici 38 skrz Vysočinu, bude se opět muset obrnit trpělivostí. Ředitelství silnic a dálnic na ní plánuje několik oprav. Neobejdou se bez omezení. Velkou rekonstrukci čekají například úseky z Havlíčkova Brodu na Skuhrov, přímo v Brodě, poblíž dálnice D1 nebo obchvat Moravských Budějovic.
01:00
