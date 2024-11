VIDEO: ŘSD už pět let řeší rozbité mosty u Teplic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řidiče na mostě u Zámecké zahrady v Teplicích ve směru na Bílinu „vítá“ značka „Pozor, práce na silnici“. Je tu už pět let, ale nikdo tu nepracoval, ani nepracuje. Následné snížení rychlosti ze 70 km/h na 50 je kvůli havarijnímu stavu mostu a svedení dvou pruhů do jednoho. Kdy most spraví, není jasné. Ředitelství silnic a dálnic opatrně vyhlíží termín v roce 2026. Zatím vede spory s vlastníky okolních pozemků.

