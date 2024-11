VIDEO: ŘSD vybralo firmu, která postaví dálniční obchvat Litomyšle Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dálnice D35 by na konci roku mohla být rozestavěna v souvislé délce více než 40 kilometrů. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vybralo dnes stavební firmy, které by do roku 2027 měly postavit chybějící dálniční obchvat Litomyšle.

video: ŘSD