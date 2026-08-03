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ŘSD za dvacet dnů vymění asfalt na šesti kilometrech v Ostravě

Domácí
Dopravní kalvárie v Ostravě zdaleka nekončí. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) by však situace byla mnohem komplikovanější, kdyby neexistovala koordinace a značná rychlost prací. Jako aktuální příklad silničáři poukazují na právě opravovaný šestikilometrový úsek velmi frekventované Rudné ulice. Povrch v obou směrech tam chtějí vyměnit za dvacet dnů.
video: iDNES.tv
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