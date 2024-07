VIDEO: ŘSD zahájilo výstavbu úseku D6 mezi Lubencem a Petrohradem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ŘSD zahájilo výstavbu úseku D6 mezi Lubencem a Petrohradem

Práce na dvanácti kilometrovem úseku vyjdou na zhruba 3,5 miliardy bez DPH. Práce tady mají skončit na podzim 2027. Celá dálnice by z Karlových Varů do Prahy by měla být nejpozději v roce 2029.

