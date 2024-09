VIDEO: Ruda nad Moravou na Šumpersku je pod vodou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruda nad Moravou na Šumpersku je pod vodou

Obyvatelé Rudy nad Moravou na Šumpersku neměli klidné spaní. Celou noc se chodili dívat k řece, kolik centimetrů ještě zbývá do přelití hráze, která držela řeku v korytě. Těsně po půlnoci hráz povolila a nad ránem se obec ocitla kompletně pod vodou. „Rozezněly se sirény a byla vyhlášena evakuace. Je to zvláštní pocit, protože jsem do poslední chvíle nevěřil, že se to stane,“ svěřil se tamní obyvatel Pavel Morong.

video: iDNES.tv