VIDEO: Ruina Škroupova domu čeká na opravu už 40 let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ruina Škroupova domu čeká na opravu už 40 let

Ruina Škroupova domu v obci Osice nedaleko Hradce Králové čeká na opravu už 40 let. Do někdejšího kulturního domu by se mohl přestěhovat obecní úřad. Objekt v roce 1928 vystavěli vlastenci na počest skladatele české hymny Františka Škroupa.

video: iDNES.tv