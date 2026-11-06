Ruiny kostela pod horou Krudum nově hlídá pískovcová socha Anděla
6. 11. 2026 16:00 Domácí
Sochař Stanislav Pulda a kovář Karel Ontko spojili své síly, výsledkem jejich snažení je nová socha Anděla, která od pátku zdobí zbytky kostela svatého Mikuláš pod vrcholem Krudumu. Bývalou církevní stavbu dnes vymezují pouze zbytky obvodového zdiva a vstupního portálu. První systematický průzkum lokality provedla archeologové v letech 2002 až 2006.
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