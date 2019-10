VIDEO: Nové záběry brutálního napadení mladíka v Sedlčanech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové záběry brutálního napadení mladíka v Sedlčanech

Třináctiletý Petr leží na zemi a o dva roky starší Ondřej do něj buší hlava nehlava. Na hlavu míří jedna tvrdá rána pěstí za druhou, pak přichází kop do břicha, do zad, šlápnutí na hlavu a nakonec, když zbitého chlapce postaví spolužáci na nohy, jej ještě kopne kolenem do břicha. Bitka, která se strhla na dětském hřišti v Sedlčanech, překvapila svou brutalitou i kriminalisty, kteří rvačku dětí vyšetřují.

video: iDNES.cz