Ryby z našich řek bych raději nejedl, říká vědec

Tomáš Cajthaml vystudoval analytickou chemii. Už během studií ale pátral po hlubším smyslu svého oboru, který se zabývá složením a strukturou hmoty. Shoda náhod jej nakonec přivedla k ochraně životního prostředí, které se věnuje už více jak 25 let. Za tu dobu prošla naše příroda viditelnou proměnou. Stará ekologická zátěž zmizela. V třídění odpadu patříme mezi evropské premianty. Mohlo by se proto zdát, že je vše v nejlepším pořádku. Opak je ale pravdou. Jen s tím rozdílem, že to, co nám dnes škodí nejvíce, zůstává oku skryto. Nejhorší skupinou látek, které znečišťují nejen naši přírodu, jsou podle Tomáše Cajthamla perfluorované uhlovodíky. Odpuzují vodu i oleje, a proto jsou ideální impregnací, která bohužel nachází široké uplatnění. Právě tyto nebezpečné látky znečišťují také naše řeky a s nimi i ryby, které v nich žijí. Podle studie, kterou provedl tým Tomáše Cajthamla, bychom se měli rybám z našich řek raději úplně vyhnout. Na některých místech jsou kontaminované natolik, že stačí pouhý jeden gram k překročení doporučených týdenních limitů škodlivých látek, které se ukládají v jejich mase. Jak jsou na tom české rybníky a mořské ryby? Dozvíte se v následující reportáži.

video: iDNES.tv