Rybáři soutěží na Novým Mlýnech. Úlovky mají skoro 30 kilo
8. 10. 2026 16:22 Domácí
Desátý ročník evropského šampionátu v lovu kaprů Stairs2Hell se koná od 3. do 10. října na Novomlýnské nádrži. Závod pod pálavskými kopci je výzvou pro opravdové profesionály. Pod vodní hladinou čeká na závodníky potopený les, zbytky vesnic či nejedna zatopená vinice. Aby byl závod napínavý až do samotného konce, hodnotí se součet hmotností tří nejtěžších ulovených kaprů.
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Rybáři soutěží na Novým Mlýnech. Úlovky mají skoro 30 kilo
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