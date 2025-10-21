Rybáři vytáhli rekordního sumce. Měřil 292 centimetrů

Pár kilometrů od Karviné, v polském Rybniku, se tamním rybářům podařil ojedinělý kousek. Z Rybnického jezera vytáhli dva muži o víkendovém soutěžním klání sumce o délce 292 centimetrů. Překonali tak světový rekord. Organizátoři soutěže rybu změřili a poté ji pustili zpátky do vody.
video: Polska Akademia Wędkarska
