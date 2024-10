VIDEO: Rybáři vylovili Hnačovský rybník, s počty ryb zahýbali kormoráni Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rybáři vylovili Hnačovský rybník, s počty ryb zahýbali kormoráni

Klatovští rybáři mají za sebou první výlovy letošního podzimu. Ve čtvrtek vylovili jeden z těch větších Hnačovský rybník nedaleko Plánice se 68 hektary. Lovit teď budou každý den až do 29. listopadu. Čtyři firemní střediska by měla na 150 rybnících odlovit téměř 650 tun kaprů a do 50 tun dalších ryb.

video: iDNES.tv