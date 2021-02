VIDEO: S buldozerem ničil obce, teď po zaniklých osadách pátrá s vědci z Brna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

S buldozerem ničil obce, teď po zaniklých osadách pátrá s vědci z Brna

Na Moravě a ve Slezsku po roce 1945 zaniklo na sedm desítek vesnic. Brněnští vědci je teď chtějí co nejpodrobněji zmapovat a sesbírat co nejvíce poznatků. Na pomoc se jim přihlásil také buldozerista, který obce před desítkami let naopak ničil.

video: iDNES.tv