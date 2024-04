VIDEO: V nové prodejně nemusíte zboží markovat, pokladna nákup spočítá sama Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V nové prodejně nemusíte zboží markovat, pokladna nákup spočítá sama

Nové pobočky obchodu Minute Shop už nenabízí zákazníkům jen nakupování 24/7, ale i rychlé zaplacení nákupu. Díky speciálním RFID štítkům stačí dát nákup do tašky a nechat ho projet speciálním tunelem. Pokladna sama pozná, co je v tašce a během pár sekund vystaví zákazníkovi účet přímo do mobilní aplikace.

video: iDNES.tv