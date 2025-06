VIDEO: Nakupovali jsme v samoobslužném stánku na Malostranském náměstí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nakupovali jsme v samoobslužném stánku na Malostranském náměstí

Zelenina nebo třeba nové brambory se dá pořídit v malém stánku přímo na Malostranském náměstí v Praze. Sami si tam vyberete, navážíte a nakonec i zaplatíte. Ovšem, to jen v případě, že jste poctivý zákazník. Co myslíte, bude to fungovat?

video: Eliška Sýkorová, iDNES.cz