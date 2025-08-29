Šance na obnovu stadionu za Lužánkami raketově stoupla

Dlouhodobě jde o sen mnoha fanoušků brněnské fotbalové Zbrojovky. Opět v desetitisícových počtech fandit svému týmu na velkém stadionu za Lužánkami, v lokalitě, kde jejich mužstvo získalo historicky svůj jediný titul, a v místě, které dodnes drží návštěvnický rekord první české ligy. Ačkoliv to po letech marných nadějí ještě nedávno vypadalo jako utopie, šance, že se do lokality fotbal opět vrátí, se po vstupu miliardáře Vojtěcha Kačeny do Zbrojovky vyšvihla do nebývalých výšin.Sdílet video na FB