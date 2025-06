VIDEO: Policisté pomohli záchranářům. Převáželi novorozence na operaci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V pondělí 16. června v odpoledních hodinách policisté ukončili výcvik v Poříčanech a při nájezdu na dálnici D11, ve směru na Prahu, si všimli u krajnice odstaveného sanitního vozu. Na místě okamžitě zastavili a zjistili, že vozidlo má kompletně poškozenou levou přední pneumatiku. Vzhledem k tomu, že se jednalo o speciálně upravený sanitní vůz, v kterém záchranáři převáželi k lékařskému zákroku novorozence do jedné z pražských nemocnic, nebylo možné dítě okamžitě přeložit do jiného vozidla. Policisté bez rozmyšlení sundali kolo, které se po defektu úplně roztrhlo a nasadili na vozidlo náhradní kolo. Mezi tím dopravní policisté ze Středočeského kraje uzavřeli část komunikace, aby při výměně kola nebyl ostatními řidiči ohrožen život a zdraví záchranářů, ale i policistů. Vzhledem k časové prodlevě způsobené defektem na vozidle a faktem, že se v sanitním voze nacházelo pouze několikadenní miminko, které mohlo být ohroženo na životě, policisté z důvodu urychlení transportu do nemocnice vytvořili kolonu se sanitním vozem a „protáhli“ je až do nemocnice. Vytvořená kolona vozidel je v provozu mnohem více viditelná a nepřehlédnutelná, tedy okolní řidiči průjezd vozidel v drtivé většině zaznamenají mnohem dříve, což pomohlo k urychlení průjezdu celou Prahou. Díky velmi dobré spolupráci záchranářů a policie, miminko cestu zvládlo bez jakékoliv újmy.

video: Policie ČR