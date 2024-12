VIDEO: Domov i práci našel v Sapě. Za 15 let téměř nevynechal jediný den Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ať už u nás našli jakékoli uplatnění, jedno má naprostá většina českých Vietnamců společné a tím je jejich motivace, která je přiměla, aby opustili rodnou zem. Stejně jako to před dvaceti lety udělal pan Le Van Quyet, prodejce vietnamské kávy a pomerančové šťávy v pražské Sapě, kde si otevřel venkovní stánek. Často pracuje dvanáct hodin denně sedm dnů v týdnu za každého počasí. Začíná brzy ráno, aby byl už ve čtyři hodiny ve skladu pomerančů, kde vybírá ty nejšťavnatější z nich. Za patnáct let, co tuhle práci dělá, téměř nevynechal ani jediný den. Na první pohled je znát, že ho to baví. Jeho hlavní motivací ale byly jeho děti, které zůstaly ve Vietnamu, kterým chtěl dopřát kvalitní vzdělání a obecně lepší život, než jaký měl sám. Což se mu nakonec taky povedlo.

video: Martin Chamer