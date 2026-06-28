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Šarlotu k saxofonu přilákal miliardový hit. Na nástroj se jí složili muzikanti

Domácí
Všechno začalo ve třídě Základní školy Stará Voda na Chebsku. Právě tady si dvanáctiletá Šarlota Suchánková uvědomila, jak důležitá je pro ni hudba. Stejně jako ostatní děti v tamní jednotřídce začala hned od začátku pískat na zobcovou flétnu – prostřednictvím písniček se tu děti učí násobilku nebo vyjmenovaná slova.
video: iDNES.tv
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