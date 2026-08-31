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Schillerová navrhuje schodek 389 miliard, na obranu dá vláda 2 procenta HDP

Domácí
Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhuje schodek rozpočtu na příští rok 389 miliard korun. Výše schodku tak bude vyšší než na letošek schválených 310 miliard korun. Po jednání vlády ministryně řekla, že do kapitoly obrana mají jít podle jejího návrhu dvě procenta HDP, má jít o 191 miliard korun.
video: ČTK
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