Zvednou daně, omezí růst důchodů a přetrpí to ve Strakovce do roku 2025, hodnotí šéfka poslanců ANO a stínová ministryně financí Alena Schillerová dosavadní průběh jednání o vládním balíčku po jednání stínové vlády opozičního hnutí,“ uvedla po jednání stínové vlády Schillerová, která také doplnila: „Pan ministr Síkela má evidentně sbaleno už do Bruselu.“

