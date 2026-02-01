Drsný schodek Aleny Schillerové, obul se Kupka do rozpočtu. Ministryně se ohradila

Ministryně financí Alena Schillerová a předseda ODS Martin Kupka se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News přeli o to, kdo může za výši schodku návrhu státního rozpočtu. Zatímco politička hnutí ANO jej dávala za vinu předchozímu kabinetu, Kupka ho označil za její vizitku. Řeč přišla rovněž na zprávy ministra zahraničí Petra Macinky.
video: CNN Prima News
