Šéf opoziční TOP 09 nabízí hlasy Babišovi, když přidá peníze na obranu
24. 11. 2026 12:38 Domácí
Šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel nabídl premiérovi Andrejovi Babišovi hlasy svých poslanců, pokud bude chtít přidat více peněz v rozpočtu na obranu. „Pokud bude chtít navýšit výdaje na obranu, my ty hlasy prostě poskytneme,“ řekl Havel na tiskové konferenci TOP 09 před středečním druhým čtením návrhu státního rozpočtu na příští rok.
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