Před 100 lety znovu udeřila „louisianská bestie“

Před 100 lety, 10. srpna 1919, napadl „sekerník z New Orleans“ Steva Bocu. Místní podnikatel sice přežil, ale s trvalými následky. Sériový vrah strašil občany New Orleans od 23. května 1918 do 27. října 1919. Bestiální vraždy z Louisiany zůstávají dodnes neobjasněny.

