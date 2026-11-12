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Šel zabít strýce, cestou vysílal online a zavolal policii

Domácí
Krajský soud v Českých Budějovicích ve čtvrtek zahájil hlavní líčení s jednatřicetiletým mužem z Jindřichohradecka. Motivem měla být vedle osobních sporů i snaha získat pozornost na sociálních sítích.
video: iDNES.tv
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