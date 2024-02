VIDEO: Kdo je zdravější? Aktivní tlouštík, nebo líný hubeňour? Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle pesimistických odhadů bude v roce 2040 v Česku žít téměř jeden milión lidí se srdečním selháním. Jinými slovy, každý desátý Čech by podle této prognózy byl v permanentním ohrožení života. Příčinou tohoto trendu je špatný životní styl, do kterého se krom stravovacích návyků propisuje i naše nízká fyzická aktivita a z toho plynoucí obezita, která se stále více týká i dětí. Podle odborných studií přitom stačí více chodit, nepodceňovat záněty v těle a s tím spojenou prevenci, třeba pravidelné stomatologické kontroly a co v neposlední řadě prokazatelně pomáhá především kardiakům, je očkování proti chřipce, které při onemocnění snižuje úmrtnost o více než 40 %. A jak se to má se zdravím aktivních tlouštíků a líných hubeňourů? Odpověď najdete ve videu.

video: iDnes.tv, Martin Chamer