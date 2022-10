VIDEO: Semafory v Sezemicích se osvědčily, teď budou mimo provoz Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Semafory v Sezemicích se osvědčily, teď budou mimo provoz

Je to přesně rok, co silničáři kvůli chybějícímu obchvatu Sezemic těsně před otevřením prvního úseku dálnice D35 z Opatovic do Časů začali na křižovatce silnic vedoucích od Holic a Rokytna s výstavbou provizorních semaforů. Opatření, které mělo nárůst dopravy zklidnit, se osvědčilo. Sezemická radnice si proto po ročním zkušebním provozu vymohla umístit nová světla v centru města nastálo. Jejich trvalé umístění však nějaký čas zabere.

video: ŘSD