Nejde o důchodovou reformu, ale o úpravu parametrů, řekla senátorka Mračková Vildumetzová

Předsedkyně senátorského klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová řekla, že dneska je jediná možnost napravit to, co prošlo Sněmovnou. „Bohužel tak, jak vláda avizuje, že je to důchodová reforma. Tak v žádném případě to důchodová reforma není,“ zdůraznila.

video: Senát PČR