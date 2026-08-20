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Senátoři zamítli novelu stavebního zákona. Nahrává developerům, kritizovali

Domácí
Novelu stavebního zákona, která má podle vlády usnadnit a zrychlit povolování staveb, zamítli senátoři. Nyní se vrátí do Sněmovny, kde může vládní koalice veto Senátu přehlasovat. „Je to politicky protlačovaný paskvil nahrávající jedné zájmové skupině,“ vytkla návrhu místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová z klubu KDU-ČSL. Tou zájmovou skupinou jsou podle ní investoři a developeři.
video: Senát Parlamentu ČR
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