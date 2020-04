VIDEO: Senát zamitl změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Senát zamitl změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti

Senát jednal o změně zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, podle níž by vláda mohla pro příští rok předložit rozpočet se strukturálním schodkem až 4 procenta HDP. „Na příjmech bude chybět minimálně 140 miliard korun. Buď by to znamenalo seškrtat výdaje o 150 miliard korun, nebo zvýšit daně,“ varovala ministryně financí Alena Schillerová.

video: Senát PČR