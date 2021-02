VIDEO: Je to cesta zpět před rok 1989, říkají senátoři restrickým za porušení nařízení Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Je to cesta zpět před rok 1989, říkají senátoři restrickým za porušení nařízení

Místopředsedové Senátu Jiří Růžička a Jan Horník představí jakožto zástupci senátorského klubu Starostové a nezávislí podrobnosti k připravovaným podáním k Ústavnímu soudu. Skupina senátorů mimo jiné požaduje, aby soud posoudil přiměřenost zásahu do práva na vzdělání. Zároveň upozorňují na to, že vláda zakazováním činnosti podnikatelům za porušení nařízení se vrací do doby před rokem 1989.

video: Senát