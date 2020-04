VIDEO: Senátoři kritizují návrh zákona, který chrání hlavně nájemníky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Senátoři kritizují návrh zákona, který chrání hlavně nájemníky

Vládní návrh zákona, podle nějž nebude moci dostat nájemník do konce letošního roku výpověď z bytu, pokud nebude schopen kvůli epidemii koronaviru do konce července platit nájemné, projednává Senát. Podle opozice je to protiústavní ochrana na úkor majitelů bytů. „Naše snaha je zaměřená na zranitelné nájemce,“ řekla senátorům ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

video: Senát PČR