Senátoři rozhodují o povinnosti lustrovat nebezpečné pacienty i zákazu tlumičů

Lékaři budou povinně ověřovat to, zda mají zbrojní průkaz jejich pacienti s nemocí, vadou nebo stavem, které by vylučovaly způsobilost nakládat se zbraněmi nebo municí. Schvalují to ve středu senátoři. Změnit se má i evidence střeliv.

video: Senát PČR