Senátoři vrátili poslancům EET
19. 8. 2026 13:34 Domácí
Návrat elektronické EET, kterou prosazuje ministryně financí Alena Schillerová a vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, vrátili senátoři poslancům. Senátoři chtějí z EET vyjmout bezhotovostní platby a doplnit naopak návrh o zrušení limitu daňového osvobození u zdravotních benefitů.
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Senátoři vrátili poslancům EET
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