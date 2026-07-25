Rostlinné pomazánky míří z Pelhřimova do celého světa
25. 7. 2026 10:20 Domácí
Bez lepku, konzervantů a další zbytečné chemie vznikají rostlinné produkty pelhřimovské firmy Seneb. Ta se zpočátku zaměřovala na pomazánky pro vegany, které vznikaly spíš po domácku, pro menší okruh příznivců. Dnes už ale k zákazníkům míří každý měsíc kolem šestnácti tisíc různých druhů výrobků.
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Rostlinné pomazánky míří z Pelhřimova do celého světa
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