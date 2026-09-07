Senior riskantně předjížděl před zraky policistů
7. 9. 2026 16:16 Domácí
Nebezpečné předjíždění patří k nejrizikovějším manévrům na silnici a chybný odhad může skončit čelním střetem. Minulý čtvrtek odpoledne se o tom přesvědčili řidiči na silnici mezi Vranovskou Vsí a Olbramkostelem na Znojemsku. Senior se rozhodl předjet náklaďák, přestože proti němu jelo auto. To vytlačil až na krajnici.
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Senior riskantně předjížděl před zraky policistů
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