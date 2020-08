VIDEO: Šestici lidí hrozí za rvačku u Dubí od tří do deseti let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Šestici lidí hrozí za rvačku u Dubí od tří do deseti let

U teplického okresního soudu začalo hlavní líčení v případu rvačky na koupališti v Dubí ze srpna 2018. Šestice lidí tam podle obžaloby brutálně zmlátila mladíka poté, co se snažil bránit předtím napadenou ženu. Za pokus o těžké ublížení na zdraví všem hrozí trest od tří do deseti let.

video: iDNES.tv