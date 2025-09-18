Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel
18. 9. 2025 11:58 Domácí
Americký spisovatel Dan Brown, jehož nový bestseller Tajemství všech tajemství se odehrává v Praze, zavítal na Hrad. Setkal se tam s prezidentem Petrem Pavlem. Slavný romanopisec si ve videu na Pavlově instagramovém účtu pochvaloval „úžasnou snídani s panem prezidentem“.
01:05
Obézní muž zemřel na infarkt. Z bytu ho dostal jeřáb
Zahraniční18. 9. 2025 13:24
03:09
Trest za desítky uhynulých krav? Odvolací soud chce před rozhodnutím doplnit dokazování, jednání odročil
Krimi18. 9. 2025 13:10
01:07
Slavnostní večeře na hradě Windsor. Trump oslavil pevné pouto mezi Británií a USA
Společnost18. 9. 2025 12:34
01:01
Studenti pozvali na debatu politické špičky
Domácí18. 9. 2025 12:18
07:47
Šéfdesignér Škody vás naučí kreslit auta
Technika18. 9. 2025 12:00
00:43
Dan Brown na Hradě posnídal s Petrem Pavlem. Prahu miluju, vyznal se spisovatel
Domácí18. 9. 2025 11:58
00:21
Pozor na meč! Zná snad Karel III. českou komedii?
Zahraniční18. 9. 2025 11:58
01:35
Pro záchranu lidského života vyšlapali policisté osm pater
Krimi18. 9. 2025 11:40
01:29
Izraelské ministerstvo obrany představilo laser pro sestřelování raket
Zahraniční18. 9. 2025 11:22
00:47
Raperka Cardi B. čeká čtvrté dítě s hráčem NFL
Společnost18. 9. 2025 11:20
00:58
Brněnský orloj stojí v centru města už 15 let
Domácí18. 9. 2025 9:26
00:46
Školy na severu Moravy a ve Slezsku objíždí dentobus
Domácí18. 9. 2025 9:20
00:53
Hrdinové moderní energetiky jsou z Přibyslavi, cenu získala firma Neufe
Domácí18. 9. 2025 8:11
00:33
Při přestřelce v USA zemřeli tři policisté
Zahraniční18. 9. 2025 7:32
01:02
V Malešicích se srazil autobus a tři auta
Domácí18. 9. 2025 7:20
01:28
Důl Centrum se promění, poslouží i výzkumu
Domácí18. 9. 2025 6:50
00:48
Transgender dcera Elona Muska boduje v modelingu
Společnost18. 9. 2025 0:06
03:10
Z obchodního domu Máj se před rokem stal dům zábavy. Navštívili jsme ho
Domácí18. 9. 2025 0:06
00:24