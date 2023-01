VIDEO: Severozápadní polovině Čech hrozí náledí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V neděli večer a v noci na pondělí hrozí v severozápadní polovině Čech náledí. Do nedělního odpoledne navíc platí předchozí výstraha před silným větrem ve Slezsku a na severu Moravy. Vyplývá to z varování, které vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Silný vítr zaměstnává hasiče v Moravskoslezském kraji. Do nedělních 10:00 už v souvislosti s počasím měli 53 výjezdů.

video: HZS MSK