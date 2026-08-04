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Rodina si u Trutnova buduje zelené království. Neřeší trávník, ale úrodu

Domácí
Nejdříve uklidit a připravit záhony. Nezapomenout na dřevěný popel, krásně obohatí záhony. Skvěle se hodí pro kvetoucí rostliny, ovocné stromy, okrasné keře a plodovou zeleninu i ovoce. A už se může začít sázet připravené sazenice.
video: Instagram/petulad.p
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