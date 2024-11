VIDEO: Hroziví krampusové ovládli pražské Výstaviště Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hroziví krampusové ovládli pražské Výstaviště

Na večerní show na pražském Výstavišti se čerti doslova utrhli ze řetězu. Však tam také mohly přijít děti až od patnácti let, pořadatelé se totiž zřejmě báli, že by ti mladší mohly mít později strašidelné sny. I těm starším se ale během průvodu hrozivých krampusů rozbušilo často srdce, a to, i když ve skutečnosti šlo jen o nevinnou zábavu.

video: iDNES.tv