Ministr Síkela podpořil celoevropské zastropování cen elektřiny

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela řekl, že by kvůli vývoji cen elektřiny podpořil celoevropské zastropování cen elektřiny. „Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou, tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila,“ uvedl Síkela. Uvažuje o svolání mimořádné evropské rady pro energetiku.

video: iDNES.tv