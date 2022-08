VIDEO: Teplárny smí spalovat jiná paliva než plyn, uvedl po jednání vlády Síkela Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Teplárny smí spalovat jiná paliva než plyn, uvedl po jednání vlády Síkela

Firmám, které prokáží provozní ztrátu v souvislosti s vysokými cenami energie, plánuje vláda kompenzovat od 30 do 70 procent a stát na to vydá do 28 miliard korun, řekl ministr průmyslu Jozef Síkela. Ministerstvo průmyslu a obchodu od 5. září vyhlásí předcházení stavu nouze v teplárenství, uvedl premiér Petr Fiala.

video: ČTK